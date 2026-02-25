Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Скрывающегося от полиции преступника нашли в мусорном баке

В США мусорщик обнаружил в баке мужчину, прятавшегося от полиции

В США преступника, скрывающегося от полиции, нашли в мусорном баке, сообщает Huff Post.

Инцидент произошел в понедельник, 23 февраля, в Хьюбер-Хайтс, штат Огайо, и попал на видеорегистратор, установленный в полицейской машине.

На записи видно, как сотрудник санитарной службы остановился на перекрестке, собираясь опорожнить мусорный бак, и уже катил его к мусоровозу, но, заметив внутри человека, начал махать руками, привлекая внимание стражей порядка.

Тогда мужчина в черной куртке вылез из бака и побежал по проезжей части. Сотрудник полиции бросился за ним и догнал беглеца, который во время погони потерял ботинки.

Как выяснилось позже, это был водитель автомобиля, которого остановила патрульная машина. Чтобы его поймать, правоохранители оцепили район, а после задержания поблагодарили мусорщика за бдительность.

Ранее в Екатеринбурге мужчина выпал из окна, пытаясь сбежать от полиции.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!