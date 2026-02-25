Скрывающегося от полиции преступника нашли в мусорном баке

В США мусорщик обнаружил в баке мужчину, прятавшегося от полиции

В США преступника, скрывающегося от полиции, нашли в мусорном баке, сообщает Huff Post.

Инцидент произошел в понедельник, 23 февраля, в Хьюбер-Хайтс, штат Огайо, и попал на видеорегистратор, установленный в полицейской машине.

На записи видно, как сотрудник санитарной службы остановился на перекрестке, собираясь опорожнить мусорный бак, и уже катил его к мусоровозу, но, заметив внутри человека, начал махать руками, привлекая внимание стражей порядка.

Тогда мужчина в черной куртке вылез из бака и побежал по проезжей части. Сотрудник полиции бросился за ним и догнал беглеца, который во время погони потерял ботинки.

Как выяснилось позже, это был водитель автомобиля, которого остановила патрульная машина. Чтобы его поймать, правоохранители оцепили район, а после задержания поблагодарили мусорщика за бдительность.

Ранее в Екатеринбурге мужчина выпал из окна, пытаясь сбежать от полиции.