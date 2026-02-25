Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Госдуме предупредили о трагедии при поставке Украине ядерного оружия

Госдума: поставка Киеву ядерного оружия приведет к трагичной развязке конфликта
Максим Блинов/РИА Новости

Реализация поставок Украине ядерного оружия приведет к трагичной развязке конфликта на территории республики в глобальном масштабе. Об этом говорится в проекте обращения Госдумы, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной Думы считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права», — говорится в проекте.

В документе утверждается, что в первую очередь намерения Великобритании и Франции идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. Подобный шаг способен поставить мир на грань ядерной катастрофы, указано в проекте.

Из проекта обращения также следует, что депутаты Госдумы хотят попросить парламенты Франции и Великобритании провести расследование планов по передаче ядерного оружия Украине. Также парламентариев и ООН призовут предотвратить возможный ядерный конфликт.

Накануне в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

Ранее в Кремле раскритиковали планы Европы по передаче Украине ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!