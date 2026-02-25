Реализация поставок Украине ядерного оружия приведет к трагичной развязке конфликта на территории республики в глобальном масштабе. Об этом говорится в проекте обращения Госдумы, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной Думы считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права», — говорится в проекте.

В документе утверждается, что в первую очередь намерения Великобритании и Франции идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. Подобный шаг способен поставить мир на грань ядерной катастрофы, указано в проекте.

Из проекта обращения также следует, что депутаты Госдумы хотят попросить парламенты Франции и Великобритании провести расследование планов по передаче ядерного оружия Украине. Также парламентариев и ООН призовут предотвратить возможный ядерный конфликт.

Накануне в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

Ранее в Кремле раскритиковали планы Европы по передаче Украине ядерного оружия.