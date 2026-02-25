Размер шрифта
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом переговоры об урегулировании на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы переговоров по урегулированию конфликта. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта», — написал глава республики.

Зеленский добавил, что украинская сторона рассчитывает предстоящая встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров стран. По его словам, Трамп поддерживает подобную последовательность шагов.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней.

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.

 
