Массажист-физиотерапевт приставал к клиенткам и коллегам в Москве

В Москве задержали массажиста, который домогался посетительниц фитнес-клуба
Shutterstock

Массажист столичного фитнес-клуба предстанет перед судом за домогательства к клиенткам и коллегам. Об этом стало известно mk.ru.

Физиотерапевт-массажист, работавший в фитнес-клубе на проспекте Вернадского, стал фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, 51-летний мужчина домогался не только клиенток, но и коллег.

Скандал разгорелся в декабре 2025 года, когда менеджер отдела продаж повредила плечо и обратилась к коллеге за консультацией. Первые два сеанса прошли спокойно, несмотря на сомнительный комплимент: «Такую красивую попу грех не починить», а на третьем массажист ощупал ее половые органы.

Женщина уточнила, как это поможет избавиться от боли в плече, а мужчина заявил, что хотел сделать приятно, тогда она решила прервать сеанс и больше не приходила к нему.

В конце января выяснилось, что тот же специалист приставал к 20-летней посетительнице, пришедшей по рекомендации. На этот раз он начал приставать к жертве уже на втором сеансе.

Ранее в Германии мужчина приставал к женщинам на вокзале с просьбой облизать их обувь.

 
