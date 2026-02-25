Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

ЕК предложила Венгрии и Словакии альтернативный маршрут поставок нефти

ЕК: Венгрия и Словакия могли бы получать нефть через Хорватию
Global Look Press

Экспертная Координационная группа Европейского союза (ЕС) предложила Венгрии и Словакии альтернативный маршрут поставок нефти, проходящий через Хорватию. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

«Группа предложила альтернативный маршрут поставок нефти в Венгрию и Словакию через Адриатический трубопровод в Хорватии. Хорватия подтвердила, что никакая российская нефть не будет поставляться в рамках этих поставок», — сказала представитель ЕК.

Итконен добавила, что пропускная способность нового маршрута достаточна для обеспечения потребностей Венгрии и Словакии. Однако она не уточнила, насколько такой вариант будет дороже поставок по нефтепроводу «Дружба».

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Зеленского решить вопрос с нефтепроводом.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!