Стало известно о переносе сроков трехсторонней встречи по Украине

ТАСС: трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

Трехсторонняя встреча с участием Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на территории Украины перенесена на начало марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — сказал источник.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля. Он также анонсировал новый обмен пленными, подчеркнув, что процедура будет более масштабной, чем прошлый.

24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней.

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.