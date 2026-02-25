Размер шрифта
В России подготовили список автомобилей для использования в такси

Алиханов сообщил о готовности списка автомобилей для такси
Алексей Майшев/РИА Новости

Минпромторг РФ внес в правительство полный перечень локализованных автомобилей, для работы в такси. Об этом сообщил глава министерства Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

«Мы внесли в правительство список уже. Я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на правительстве, и он будет утвержден», — сказал он.

Изначальный список был опубликован в октябре. Под соответствующие критерии тогда попали более 20 моделей от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Известно, что бренд Haval, автомобили которого производятся в России, также попал в обновленный список. Он внесен в правительство и в ближайшее время может быть рассмотрен и утвержден, отметил Алиханов.

Автомобильные марки, продающие менее 5 тыс. автомобилей в год, вынуждены будут уйти с российского авторынка в 2026 году из-за убытков, рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Среди таких брендов — несколько автокомпаний, которые стремительно теряют дилеров, практически исчерпали запасы машин и находятся в группе риска. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на заводе «Автотор» запустили кластер автокомпонентов.

 
