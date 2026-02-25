В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича

В Германии задержали подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом РИА Новости сообщили в полиции Испании.

«Да, в Германии был задержан подозреваемый», — говорится в сообщении полиции.

В полиции уточнили, что подозреваемый был задержан в городе Хайнсберг. По информации телеканала Antena 3, им оказался гражданин Украины. Следствие полагает, что задержанный мог быть непосредственным исполнителем убийства.

52-летнего Портнова 21 мая застрелили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. По имевшимся данным, чиновник был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с Россией.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, экс-советник незадолго до смерти встречался на Украине с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Парламентарий не привел подробностей встречи.

Ранее дочерей советника Януковича исключили из школы в Испании.