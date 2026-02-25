Школьник из Ленобласти жестоко расправился с отцом в бане на даче

В Ленобласти подростка задержали за расправу над отцом в бане

Молодого человека из Ленобласти подозревают в жестокой расправе над отцом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Кротово, на дачном участке семьи. По версии следствия, 15-летний сын и его отец пошли в баню. В какой-то момент между членами семьи возник конфликт. Юноша ударил мужчину ножом в шею. Пострадавший получил серьезную травму, он не выжил.

Причиной нападения стали «личные неприязненные отношения», подробности не приводятся. Как сообщает 78.ru, в семье матери не было, родитель воспитывал школьника строго. Мужчине было 42 года.

Молодого человека задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

«В суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

