Звезда «Большой перемены» пожаловалась на непрекращающуюся болезнь

Народная артистка России Наталья Гвоздикова пожаловалась «Абзацу», что уже три месяца не может излечиться от гриппа.
«Не могу выкарабкаться. Подцепила грипп. Только чуть-чуть становится лучше. Я была на передаче, а там сидел заболевший артист. Потом ему сказала, что следовало остаться дома. Мы сидели вместе три часа. Я теперь кашляю так, что ночами не сплю», — поделилась актриса.
78-летняя Гвоздикова рассказала, что из-за болезни упускает важные события. Однако артистка точно не знает, когда выздоровеет.
Наталья Гвоздикова снималась в таких проектах, как «Большая перемена», «Ох уж эта Настя!», «Калина красная», «Барышня-крестьянка», «Печки-лавочки», «Дума о Ковпаке: Набат», «Рожденная революцией».
В январе Гвоздикова назвала глупостью слух, что ее коллега по фильму «Большая перемена» Юрий Кузьменков хотел ее отравить из-за неразделенной любви. Она объяснила, что это была шутка. Актриса также опровергла, что между ними были романтические чувства.
