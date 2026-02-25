Звезда «Большой перемены» пожаловалась на непрекращающуюся болезнь

Актриса Наталья Гвоздикова заявила, что уже три месяца болеет гриппом

Народная артистка России Наталья Гвоздикова пожаловалась «Абзацу», что уже три месяца не может излечиться от гриппа.

«Не могу выкарабкаться. Подцепила грипп. Только чуть-чуть становится лучше. Я была на передаче, а там сидел заболевший артист. Потом ему сказала, что следовало остаться дома. Мы сидели вместе три часа. Я теперь кашляю так, что ночами не сплю», — поделилась актриса.

78-летняя Гвоздикова рассказала, что из-за болезни упускает важные события. Однако артистка точно не знает, когда выздоровеет.

Наталья Гвоздикова снималась в таких проектах, как «Большая перемена», «Ох уж эта Настя!», «Калина красная», «Барышня-крестьянка», «Печки-лавочки», «Дума о Ковпаке: Набат», «Рожденная революцией».

В январе Гвоздикова назвала глупостью слух, что ее коллега по фильму «Большая перемена» Юрий Кузьменков хотел ее отравить из-за неразделенной любви. Она объяснила, что это была шутка. Актриса также опровергла, что между ними были романтические чувства.

