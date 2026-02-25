Исландия готовится к референдуму о вступлении в Евросоюз

Фростадоуттир: Исландия готовится к референдуму о вступлении в ЕС

Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир, передает РИА Новости.

«В ближайшие месяцы мы будем вести работу, готовясь к референдуму <...> Мы знаем, что это является открытием шансов. Мы хотели бы быть более интегрированы с Европой», — сказала она.

В 2009 году Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата — снят.

По данным газеты Politico, власти Исландии рассматривают возможность повторного запуска процесса вступления в Европейский союз (ЕС) раньше задуманного в связи с ростом геополитической напряженности. Изначально правящая партия планировала возобновить процесс к 2027 году, однако на фоне посягательств президента США Дональда Трампа на Гренландию и введения пошлин власти задумались о переносе референдума на август текущего года.

Ранее в МИД Исландии заявили о желании как можно скорее вступить в ЕС.