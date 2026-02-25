«Всегда так происходит»: ветеран «Зенита» о возможном увольнении Семака

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил вероятность того, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак будет уволен со своего поста. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Безусловно, когда команда ставит перед собой высокие цели любая неудача может привести к проблемам, в том числе проблемам с тренером. Не знаю, насколько это возможно в «Зените» сейчас, но в футболе так всегда происходит», - cказал Лепехин.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года, под его руководством команда выиграла шесть чемпионств подряд.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА назвали филиал-клубом «Зенита».