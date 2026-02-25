Размер шрифта
В делегации России сообщили, что страны НАТО готовятся к войне с РФ

Жданова: сценарии большой войны против РФ разрабатываются в НАТО
Global Look Press

Сценарии большой войны против РФ разрабатываются в столицах государств НАТО. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова, пишет РИА Новости.

Дипломат добавила, что большинство войн на территорию России приходили с западной стороны. Об этом она сказала на 98-м совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ в среду.

«Мы <...> видим, что сценарии большой войны против России сегодня разрабатываются в столицах государств НАТО», — отметила она.

11 февраля НАТО запустило миссию «Арктический часовой» для расширения военного присутствия в Арктике. Как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в учениях планируется задействовать десятки тысяч военнослужащих.

Позже директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что миссия НАТО «Арктический часовой» подтвердила нацеленность стран Запада на сдерживание России.

Ранее в НАТО объяснили активность у российских границ.

 
