Челябинские подростки около ТРК жестоко избили юношей за внешний вид

В Челябинске толпа подростков напала на школьников около ТРК

Подростки из Челябинска устроили избиение школьника около торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах, которые попали в соцсети, заметно, как компания наносит удары молодому человеку. Когда он упал на снег, школьники продолжили его избивать руками и ногами по разным частям туловища.

Судя по кадрам, на месте находились около десяти подростков. В процессе участвовали только несколько, остальные наблюдали и не препятствовали ситуации.

По данным местных пабликов, пострадали несколько школьников, одному из них 15 лет. Причиной избиения стало то, что нападавшим не понравился внешний вид молодых людей.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить всех участников произошедшего. Известно, что одному из агрессоров 16.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

