«Ситуация пошла не туда». Как правительство ответило на подорожание коммуналки в России

Правительству необходимо взять под особый контроль тарифы в сфере ЖКХ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета кабмина перед российским парламентом. По его словам, «ситуация в этой сфере пошла не туда»: далеко не все регионы придерживаются федеральных рекомендаций по росту цен на коммунальные услуги. В ответ премьер-министр Михаил Мишустин призвал скорее принять закон о праве Федеральной антимонопольной службы ограничивать цены на коммуналку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство взять под особый контроль вопросы, связанные с тарифообразованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). По его словам, в одних регионах тарифы на коммунальные выросли на 7%, а в других — сразу на 30%, при том, что инфляция в стране — 5,6%. В ряде случаев депутаты обращались в прокуратуру.

«Ситуация в регионах, как мы видим, пошла не туда», — сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул: депутаты хорошо понимают, что регулирование этого вопроса — полномочия субъектов РФ. Однако «в одних регионах придерживаются федеральных рекомендаций, решений, которые приняты в том числе правительством, в других — региональные энергетические комиссии, органы власти необоснованно повышают тарифы в первую очередь на тепло».

Что сказал Мишустин

В ответ председатель правительства Михаил Мишустин заметил, что проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве страны складывались десятилетиями, и в этой сфере требуется серьезная модернизация с обновлением устаревшей инфраструктуры. С этой целью кабмин «сформировал инструменты с привлечением серьезного бюджетного финансирования».

По словам премьера, к настоящему времени больше половины российских регионов воспользовались возможностью списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, освободившиеся средства пойдут на обновление инфраструктуры.

Кроме того, Мишустин напомнил, что для поддержки социально незащищенных групп граждан правительство ограничило размер уплаты коммунальных платежей.

« Вы помните прекрасно, цифра 22% от доходов семей », — сказал глава кабмина.

Если коммунальные платежи превышают эту долю, семья имеет право на государственную субсидию.

Мишустин обратился к председателю Госдумы с просьбой ускорить принятие необходимых законодательных изменений.

«Мы на сегодняшний день хотим дать [Федеральной антимонопольной службе] возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», — сказал премьер.

В свою очередь, Володин отметил, что закон уже принят в первом чтении. «Нас регионы сейчас слышат, видят, и каждый про себя знает, какие решения ими принимались. Но если эта тема сюда выносится, значит, и в том числе законодательные собрания и другие структуры этот вопрос не взяли на контроль. Мы считаем, что правительство должно контролировать эти вопросы, так как они чувствительны, касаются каждого гражданина», — сказал он.

Проверки начались

Ранее стало известно, что ФАС начала проверку по факту массовых жалоб россиян на резкое повышение платежей за жилищно-коммунальные услуги в январе.

Кроме того, депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым заявили о внесении на рассмотрение верхней палаты российского парламента проекта закона, который обяжет управляющие компании указывать в платежках причину для повышения тарифов.

«Законопроектом предлагается обязать коммунальные организации включать в платежный документ стандартизированное обоснование роста начислений при превышении платы над уровнем аналогичного периода прошлого года в понятных для граждан формулировках и в объеме не более двух листов в формате А4», — цитирует текст пояснительной записки к нему РИА Новости.

Авторы инициативы полагают, что это повысит прозрачность начислений и снизит количество жалоб со стороны потребителей.