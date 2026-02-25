Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Монако»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в стартовый состав команды на ответный стыковой матч Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира с «Монако».

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Баркола.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Энрике, Керер, Фас, Камара, Закария, Кулибали, Бамба, Аклиуш, Балогун.

Игра пройдет в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижан со счетом 3:2, Сафонов сыграл в том поединке.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря. Ответный матч с «Монако» станет для него уже седьмым подряд.

Ранее «ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения, выложив фото с кубком Лиги чемпионов.