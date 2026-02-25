В Крыму осудили троих человек, которые расправились с таксистом ради запчастей

В Крыму за расправу над таксистом в 2001 году осудили троих местных жителей

Тело таксиста, пропавшего в Крыму 25 лет назад, нашли в залитой бетоном яме, а его последних пассажиров осудили. Об этом пишет kp.ru.

Жестокое преступление, жертвой которого стал 23-летний житель Симферополя Илья С. (имя изменено — прим. ред.), произошло весной 2001 года.

Молодой человек имел собственный автомобиль, полученный в подарок от родителей «ВАЗ-2107», и подрабатывал частным извозом, но в мае пропал вместе с машиной. Тогда причину его исчезновения установить не удалось, но спустя три года появилась первая зацепка.

Бывший глава уголовного розыска МВД по Республике Крым Максим Сальков, работавший в то время следователем, нашел тело пропавшего с гитарной струной на шее под толстым слоем цемента в яме, выкопанной у частного дома в селе Марьино.

Оказалось, что трое местных жителей захотели легких денег и, оказавшись на стоянке такси в Симферополе, выбрали новенькую «семерку» Ильи, а затем договорились с ним о поездке.

Когда водитель привез их по нужному адресу, один из пассажиров накинул на него удавку, после чего безжизненное тело сбросили в заранее выкопанную могилу на придомовой территории и залили бетоном, а машину впоследствии разобрали на запчасти и продали.

В итоге злоумышленников осудили, каждый из них получил по 15 лет строгого режима, а тело их жертвы предали земле.

Ранее у свердловчанки угнали автомобиль и жестоко избили, когда она попыталась вернуть его.