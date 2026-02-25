Размер шрифта
Стали известны детали потенциальной сделки между США и Ираном

Axios: США хотят заключить бессрочную сделку по иранской ядерной программе
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США намерена добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, передает портал Axios со ссылкой на источники.

«Мы начинаем работу с иранцами с предпосылки, что никаких положений о прекращении действия договора не предусмотрено», — говорится в публикации.

Переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье запланированы на утро, 26 февраля. Ожидается, что встреча пройдет в диппредставительстве Омана в Женеве.

22 февраля Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.

 
