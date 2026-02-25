«Люди приходят сами»: в Смоленске почти 320 человек ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Волонтеры: в поисках пропавшей в Смоленске девочки участвуют почти 320 человек

В поисках девочки, пропавшей в Смоленске, принимают участие более 300 человек. Об этом сообщает ПСО «Сальвар».

По словам представителей поискового отряда, заявка о пропаже ребенка поступила в обед. К поискам привлекли в том числе и ОМОН, Госгвардию, военных. Всего в ПСО зарегистрировали около 320 желающих помочь с поисками.

«Особенно важно — люди приходят сами. Говорят: «В нашем районе нет ориентировок» — берут пачку и идут клеить. Такая поддержка чувствуется», – сообщается в публикации.

Накануне люди обследовали крыши, подвалы, овраги. Сегодня волонтеры прошлись по дачным кооперативам, оврагам и прилегающим участкам.

По их словам, в регионе наблюдается нестабильная связь. Это усложняет поиски.

О пропаже девочки стало известно накануне. Она ушла гулять с собакой и пропала. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Не исключается, что к произошедшему причастен сосед, с которым у матери ребенка были конфликты, но эту версию следователи еще не подтвердили.

