«Быстро не получится». Зеленский отказал ЕС в просьбе ускорить ремонт «Дружбы»

Проходящий через Украину нефтепровод «Дружба» не получится отремонтировать быстро, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, повреждение трубы произошло якобы из-за обстрелов. Его слова передает France 24.
«Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод «Дружба», но сделать это быстро не получится», — говорится в публикации.
Во время недавнего визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Зеленского ускорить ремонт нефтепровода, который не функционирует уже около месяца. Транзит нефти в Словакию и Венгрию должен был возобновиться 20 февраля, однако к настоящему моменту украинская сторона уже четыре раза сдвигала сроки возобновления прокачки. По данным премьера Словакии Роберта Фицо, поставки теперь обещают возобновить в начале марта.
При этом два дня назад Фицо сообщил, что Зеленский избегает обсуждения с ним этой темы.
«Я был заинтересован поговорить с Владимиром Зеленским по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что он готов к разговору аж после 25 февраля», — заявил Роберт Фицо в соцсетях.
Беседа пока не состоялась.
В свою очередь, Украина активно продвигает идею полного прекращения поставок топлива по «Дружбе», заявляя, что у Словакии и Венгрии есть техническая возможность получения нефти из других источников. Об этом, в частности, заявлял официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, сравнивший желание Братиславы и Будапешта получать более дешевую российскую нефть с «поведением наркоманов». Кроме того, по информации Politico, Украина попросила Еврокомиссию помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию по «альтернативным маршрутам», то есть путем закупки ее в других странах и прокачки по Адриатическому нефтепроводу.
Для Братиславы и Будапешта такой вариант экономически невыгоден. По оценке инвестиционного стратега Сергея Суверова, которое он выразил в интервью «Вестям», общий экономический ущерб от остановки «Дружбы» для Венгрии и Словакии может составлять $1 млрд или даже более.
Не проходит бесследно
Для Украины прекращение поставок нефти по «Дружбе» не проходит бесследно. Например, Венгрия и Словакия прекратили поставки Киеву дизельного топлива. Когда это не возымело действия, премьер Словакии Роберт Фицо заявил о приостановке поставок на Украину электроэнергии.
«Если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — сказал глава словацкого кабмина.
По оценке украинского издания «Страна.ua», в феврале Братислава обеспечивала около 18% украинского импорта электроэнергии. Венгрия (которая обеспечивала еще больше) решила пока не прекращать поставок электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
При этом Будапешт развил политическую активность: благодаря его позиции Евросоюз не смог утвердить для Украины кредит на сумму €90 млрд. А принятие нового пакета антироссийских санкций было заблокировано.
Подобные длительные затягивания ремонта поврежденных инфраструктурных объектов Украина уже практиковала. Так, 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор линии электропередачи в Херсонской области Крым оказался почти полностью обесточенным: в то время электроснабжение полуострова сильно зависело от поставок с украинской стороны. В регионе ввели режим ЧС с аварийными графиками отключений света. Ремонт нескольких опор ЛЭП с украинской стороны растянулся на четыре месяца, за это время российские власти проложили в Крым третью нитку энергомоста и от электроснабжения из-за рубежа отказались.