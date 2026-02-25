«Быстро не получится». Зеленский отказал ЕС в просьбе ускорить ремонт «Дружбы»

Ремонт нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, не может быть завершен в короткие сроки, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом он отреагировал на слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая во время визита в Киев попросила главу украинского государства ускорить восстановление нефтяной магистрали. В Будапеште и Братиславе уверены, что прокачка нефти была остановлена Киевом исключительно по политическим причинам.

Проходящий через Украину нефтепровод «Дружба» не получится отремонтировать быстро, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, повреждение трубы произошло якобы из-за обстрелов. Его слова передает France 24.

«Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод «Дружба», но сделать это быстро не получится», — говорится в публикации.

Во время недавнего визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Зеленского ускорить ремонт нефтепровода, который не функционирует уже около месяца. Транзит нефти в Словакию и Венгрию должен был возобновиться 20 февраля, однако к настоящему моменту украинская сторона уже четыре раза сдвигала сроки возобновления прокачки. По данным премьера Словакии Роберта Фицо, поставки теперь обещают возобновить в начале марта.

При этом два дня назад Фицо сообщил, что Зеленский избегает обсуждения с ним этой темы.

«Я был заинтересован поговорить с Владимиром Зеленским по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что он готов к разговору аж после 25 февраля», — заявил Роберт Фицо в соцсетях.

Беседа пока не состоялась.

В свою очередь, Украина активно продвигает идею полного прекращения поставок топлива по «Дружбе», заявляя, что у Словакии и Венгрии есть техническая возможность получения нефти из других источников. Об этом, в частности, заявлял официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, сравнивший желание Братиславы и Будапешта получать более дешевую российскую нефть с «поведением наркоманов». Кроме того, по информации Politico, Украина попросила Еврокомиссию помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию по «альтернативным маршрутам», то есть путем закупки ее в других странах и прокачки по Адриатическому нефтепроводу.

Для Братиславы и Будапешта такой вариант экономически невыгоден. По оценке инвестиционного стратега Сергея Суверова, которое он выразил в интервью «Вестям», общий экономический ущерб от остановки «Дружбы» для Венгрии и Словакии может составлять $1 млрд или даже более.

Не проходит бесследно

Для Украины прекращение поставок нефти по «Дружбе» не проходит бесследно. Например, Венгрия и Словакия прекратили поставки Киеву дизельного топлива. Когда это не возымело действия, премьер Словакии Роберт Фицо заявил о приостановке поставок на Украину электроэнергии.

«Если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — сказал глава словацкого кабмина.

По оценке украинского издания «Страна.ua», в феврале Братислава обеспечивала около 18% украинского импорта электроэнергии. Венгрия (которая обеспечивала еще больше) решила пока не прекращать поставок электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.

При этом Будапешт развил политическую активность: благодаря его позиции Евросоюз не смог утвердить для Украины кредит на сумму €90 млрд. А принятие нового пакета антироссийских санкций было заблокировано.

Подобные длительные затягивания ремонта поврежденных инфраструктурных объектов Украина уже практиковала. Так, 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор линии электропередачи в Херсонской области Крым оказался почти полностью обесточенным: в то время электроснабжение полуострова сильно зависело от поставок с украинской стороны. В регионе ввели режим ЧС с аварийными графиками отключений света. Ремонт нескольких опор ЛЭП с украинской стороны растянулся на четыре месяца, за это время российские власти проложили в Крым третью нитку энергомоста и от электроснабжения из-за рубежа отказались.