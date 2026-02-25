Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Суд арестовал 15-летнюю девочку за поджог АЗС в Петербурге

В Петербурге 15-летнюю девочку, устроившую пожар на АЗС, заключили под стражу
Телеграм-канал «МЧС России»

В Санкт-Петербурге арестовали 15-летнюю девушку за поджог ТРК АЗС «Татнефть» по обвинению в совершении террористического акта. Об этом 25 февраля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Приморский районный суд заключил под стражу школьницу, обвиняемую в умышленном поджоге АЗС «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятия ими решений». Она признала вину и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тем не менее судья арестовал несовершеннолетнюю, под арестом она пробудет до 22 апреля 2026 года.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Северо-Западному округу, днем 23 февраля девушка пришла на АЗС на улице Савушкина, где залила в канистру бензин.

Через несколько минут она вернулась и облила заправочную колонку горючим, после чего скрылась с места происшествия. Никто не пострадал.

Сообщалось, что совершить поджог несовершеннолетнюю вынудили неустановленные лица. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее полицейские задержали 16-летнего студента за поджог колонки на АЗС в Москве.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!