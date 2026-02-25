Суд арестовал 15-летнюю девочку за поджог АЗС в Петербурге

В Петербурге 15-летнюю девочку, устроившую пожар на АЗС, заключили под стражу

В Санкт-Петербурге арестовали 15-летнюю девушку за поджог ТРК АЗС «Татнефть» по обвинению в совершении террористического акта. Об этом 25 февраля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Приморский районный суд заключил под стражу школьницу, обвиняемую в умышленном поджоге АЗС «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятия ими решений». Она признала вину и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тем не менее судья арестовал несовершеннолетнюю, под арестом она пробудет до 22 апреля 2026 года.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Северо-Западному округу, днем 23 февраля девушка пришла на АЗС на улице Савушкина, где залила в канистру бензин.

Через несколько минут она вернулась и облила заправочную колонку горючим, после чего скрылась с места происшествия. Никто не пострадал.

Сообщалось, что совершить поджог несовершеннолетнюю вынудили неустановленные лица. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее полицейские задержали 16-летнего студента за поджог колонки на АЗС в Москве.