25 лучших сериалов про любовь: «Бриджертоны», «Эмили в Париже», «Нежность» и другие

Топ сериалов про любовь с высоким рейтингом — от культовых до современных

Любовь — универсальный двигатель сюжета. Ради нее герои сворачивают горы, идут наперекор судьбе и даже спасают мир. Современные сериалы про любовь — отнюдь не скучное «мыло». Жанр вобрал в себя все лучшее из драмы, комедии, фэнтези и даже триллера. «Газета.Ru» составила подборку романтических сериалов — от культовой классики до самых обсуждаемых новинок.

Культовые сериалы про любовь

«Друзья»

Годы выхода: 1994–2004

Возраст: 16+

Рейтинг: 8.9 — IMDb, 9.2 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: 10 сезонов, 236 серий, длительность серии — 22 минуты

Создатели: Дэвид Крейн, Марта Кауфман

Режиссеры: Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек и другие

В ролях: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер

В центре сюжета — шестеро друзей из Нью-Йорка. Вместе они преодолевают трудности взросления, влюбляются, строят карьеру и поддерживают друг друга. Особое место в сериале занимают отношения Рэйчел и Росса — пары, за которой зрители следили с замиранием сердца и которую до сих пор считают одной из самых обсуждаемых в истории телевидения.

Почему стоит посмотреть:

* Ситком признан одним из самых знаковых комедийных произведений в истории американского телевидения и стал символом 1990-х. Именно «Друзья» заложили основы жанра романтической комедии и остаются популярными спустя десятилетия.

* «Друзья» отличаются запоминающимися шутками, сарказмом и уникальными «свойскими» приколами, которые вызывают улыбку даже спустя годы.

* Сериал погружает в атмосферу США 1990-х, вызывая чувство приятной ностальгии.

«Беверли-Хиллз, 90210»

Годы выхода: 1990–2000

Возраст: 16+

Рейтинг: 6.6 — IMDb, 7.7 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: 10 сезонов, 293 серии, длительность серии — 45 минут

Режиссеры: Дэниел Аттиас, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли

В ролях: Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Люк Перри

В основе сюжета — история компании подростков из богатого района Лос-Анджелеса. Близнецы Брендон и Бренда Уолш переезжают с семьей из Миннесоты в Беверли-Хиллз и пытаются вписаться в новую жизнь. Сериал затрагивает не только тему первой любви, но и важные социальные вопросы: подростковый алкоголизм, СПИД, ранние беременности. Он подойдет тем, кто ищет ностальгическую атмосферу, любит истории взросления и качественные драматические сюжеты.

Почему стоит посмотреть:

* Первый молодежный сериал, совместивший глянцевую картинку богатой жизни с откровенным обсуждением острых социальных тем.

* Зритель наблюдает за героями на протяжении десятилетия — от школьных коридоров до студенческих кампусов и начала взрослой жизни.

* Возможность увидеть будущих звезд (Люка Перри, Шеннен Доэрти, Джейсона Пристли) в начале их карьеры.

«Дикий ангел»

Годы выхода: 1998–1999

Возраст: 16+

Рейтинг: 7.3 — IMDb, 8 — Кинопоиск

Страна: Аргентина

Сезоны и серии: 1 сезон, 270 серий, длительность серии — 42 минуты

Режиссер: Виктор Стелья

В ролях: Наталия Орейро, Факундо Арана

Юная Милагрос выросла в приюте и с детства отличалась озорным и непоседливым характером — играет в футбол, носит бейсболки и дружит с мальчишками. Она устраивается служанкой в состоятельную семью и влюбляется в сына хозяина дома Иво, который страдает от дефицита отцовской любви. Сюжет строится на бурных страстях, интригах, ревности и постоянных ссорах, перерастающих в нежные примирения, что сделало эту пару символом искренней романтики конца 90-х.

Почему стоит посмотреть:

* «Дикий ангел» после выхода на экраны покорил сердца россиян. Наталия Орейро завоевала любовь зрителей, и про нее даже сняли фильм «Наша Наташа».

* Сериал сочетает драматические сюжетные повороты с комедийными сценами, диалогами и забавными эпизодами.

* Для многих — это возможность вернуться в детство/юность, вспомнить «массовое помешательство» конца 90-х, когда зрители бежали домой, чтобы успеть к началу серии.

«Секс в большом городе»

Годы выхода: 1998–2004

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.4 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: 6 сезонов, 94 серии, длительность серии — 22-35 минут

Создатель: Даррен Стар

Режиссеры: Майкл Патрик Кинг и другие

В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон

Колумнистка Кэрри Брэдшоу и три ее лучшие подруги живут в Нью-Йорке, ищут любовь, обсуждают мужчин и совершают ошибки. Каждая серия построена вокруг размышлений Кэрри о новом жизненном опыте и поисках того самого — единственного и неповторимого.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал показывает, что поддержка подруг важнее отношений с мужчинами, а дружба остается актуальной, несмотря на меняющиеся тренды и возраст.

* Наряды героинь заслуживают отдельного внимания. «Секс в большом городе» стал энциклопедией моды того времени.

* Искрометный женский юмор.

«Отчаянные домохозяйки»

Годы выхода: 2004–2012

Возраст: 16+

Рейтинг: 7.6 — IMDb, 8.3 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: 8 сезонов, 180 серий, длительность серии — 42 минуты

Создатель: Марк Черри

Режиссеры: Ларри Шоу, Дэвид Гроссман

В ролях: Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Ева Лонгория

Жизнь элитного пригорода переворачивается, когда одна из домохозяек, Мэри Элис Янг, кончает жизнь самоубийством. Ее подруги Сьюзан, Линетт, Бри и Габриэль пытаются понять причины трагедии и заодно разобраться в собственных запутанных отношениях. Со временем зритель узнает о скелетах в шкафу и постыдном прошлом каждого персонажа.

Почему стоит посмотреть:

* Каждый сезон пронизан тайнами и неожиданными поворотами, которые держат в напряжении, начиная с загадочного самоубийства подруги в первой серии.

* Сериал сочетает в себе драму, комедию и сатиру на жизнь американского пригорода, показывая, что за идеальным фасадом скрываются серьезные проблемы.

* Сериал получил три «Золотых глобуса» и множество наград за сценарий и актерскую игру.

«Анатомия страсти»

Годы выхода: 2005 – настоящее время

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.6 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: на данный момент 22 сезона, 458 серий, длительность серии — 43 минуты

Создатель: Шонда Раймс

Режиссер: Шонда Раймс и другие

В ролях: Эллен Помпео, Сандра О, Кэтрин Хайгл, Патрик Демпси

Медицинская драма повествует о профессиональной и личной жизни врачей больницы «Сиэтл Грейс». В центре сюжета — Мередит Грей, дочь известного хирурга, которая проходит путь от интерна до опытного специалиста, сталкиваясь с интригами, сложными врачебными случаями и служебными романами.

Почему стоит посмотреть:

* За множество сезонов герои меняются, растут, проходят через тяжелые испытания, оставаясь при этом близкими для зрителя.

* Создатели соблюдают баланс между медицинскими реалиями и эмоциональными историями, от которых невозможно оторваться.

Современные американские и английские сериалы про любовь

«Дарреллы»

Годы выхода: 2016–2019

Возраст: 12+

Рейтинг: 8.2 — IMDb, 8.4 — Кинопоиск

Страна: Великобритания

Сезоны и серии: 4 сезона, 26 серий, длительность серии — 45 минут

Режиссеры: Стив Бэррон, Роджер Голдби

В ролях: Кили Хоуз, Джош О'Коннор, Мило Паркер

Англия 1930-х годов. Овдовевшая Луиза Даррелл с четырьмя детьми переезжает на греческий остров Корфу в поисках лучшей жизни. Семья испытывает финансовые трудности, но есть возможность начать все сначала.

Почему стоит посмотреть:

* Визуально красивый сериал. Солнечный Корфу, бирюзовое море, звуки цикад и колоритные местные жители погружают зрителя в непередаваемую атмосферу.

* Сериал наполнен шутками, неловкими, но добрыми моментами и отлично подходит для семейного просмотра.

«Большая маленькая ложь»

Годы выхода: 2017–2019

Возраст: 18+

Рейтинг: 8.4 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: 2 сезона, 14 серий, длительность серии — 60 минут

Режиссер: Жан-Марк Валле

В ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Мерил Стрип, Шейлин Вудли, Зои Кравиц

В благополучном калифорнийском городке происходит убийство. Сериал переносит зрителей в события до происшествия, показывая жизнь трех матерей, чьи дети ходят в одну школу. У каждой из них свои скелеты в шкафу: домашнее насилие, измены, тайны прошлого.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал откровенно поднимает вопросы абьюза, домашнего насилия, токсичных отношений, зависти и воспитания детей.

* Картина получила 8 премий «Эмми» и «Золотой глобус» за лучший мини-сериал.

«Эмили в Париже»

Годы выхода: 2020 – настоящее время

Возраст: 18+

Рейтинг: 6.8 — IMDb, 7.4 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: на данный момент 5 сезонов, 50 серий, длительность серии — 30 минут

Создатель: Даррен Стар

Режиссеры: Эндрю Флеминг, Эрин Эрлих

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак

Американка Эмили Купер внезапно получает работу мечты в Париже. Ей предстоит адаптироваться к французской культуре, преодолеть языковой барьер, найти подруг и разобраться в запутанной личной жизни.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал словно открытка из Парижа — показывает уютные улочки, кафе и атмосферные места столицы Франции.

* Сюжет не претендует на глубину, позволяя зрителю отвлечься от серых будней и погрузиться в сказочную атмосферу.

«Сцены из супружеской жизни»

Год выхода: 2021

Возраст: 18+

Рейтинг: 8 — IMDb, 7.9 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: 1 сезон, 5 серий, длительность серии — 60 минут

Режиссер: Хагай Леви

В ролях: Джессика Честейн, Оскар Айзек

В центре сюжета — супружеская пара. Их отношения, на первый взгляд, кажутся идеальными, но постепенно начинают разрушаться под грузом накопленных обид, недопонимания и измен. Сериал строится на длинных сценах, напоминающих сеансы семейной терапии, где герои препарируют свои чувства, любовь, ненависть и общие травмы.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал обнажает причины семейных кризисов — от бытовых конфликтов до неспособности слышать друг друга, что помогает зрителю лучше понять себя и партнера.

* Исполнители главных ролей были номинированы на премию «Золотой глобус» 2022 года. Игра актеров эмоциональна и психологически достоверна.

«Бриджертоны»

Годы выхода: 2020 – настоящее время

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.5 — IMDb, 7.8 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: на данный момент 4 сезона, 32 серии, длительность серии — 60 минут

Создатель: Крис Ван Дьюсен

Режиссеры: Крис Ван Дьюсен и другие

В ролях: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Никола Кохлан

Действие разворачивается в альтернативном Лондоне начала XIX века (эпоха Регентства), где восемь братьев и сестер из влиятельной семьи Бриджертонов пытаются найти любовь в высшем обществе. Каждый сезон — история любви одного из детей Бриджертонов, сопровождающаяся сплетнями загадочной леди Уислдаун, интригами, балами и откровенными сценами.

Почему стоит посмотреть

* Роскошные бальные платья, изысканные интерьеры и цветущие сады создают атмосферу сказки. Сериал даже породил модный тренд regency-core стиль, сочетающий в себе историческую элегантность («романтизированный ампир») и современные элементы.

* Одной из фишек сериала стали классические каверы на современные поп-хиты (например, песни Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Арианы Гранде).

* Смесь «Сплетницы» и Джейн Остин — все о тайнах высшего общества.

«Ванда/Вижн»

Год выхода: 2021

Возраст: 16+

Рейтинг: 7.9 — IMDb, 7.4 — Кинопоиск

Страна: США

Сезоны и серии: 1 сезон, 9 серий, длительность серии — 35 минут

Режиссер: Мэтт Шекман

В ролях: Элизабет Олсен, Пол Беттани

Ванда Максимофф и Вижн ведут идиллическую жизнь в пригороде, пытаясь скрывать свои суперспособности. Но их мир оказывается иллюзией, созданной горем Ванды после потери любимого. Сериал стилизован под ситкомы разных десятилетий — от 1950-х до 2000-х.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал — ключевое звено в общей хронологии Marvel. Он не только раскрывает предысторию Ванды Максимофф как Алой Ведьмы, но и закладывает основу для последующих полнометражных фильмов и сериалов-ответвлений фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и спин-оффа «Это все Агата».

* «Ванда/Вижн» — это не просто супергероика, а история о преодолении горя, потере и любви, где Элизабет Олсен (Ванда) и Пол Беттани (Вижн) демонстрируют великолепную игру.

Российские сериалы про любовь

«Кухня»

Годы выхода: 2012–2016

Возраст: 16+

Рейтинг: 8.4 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Страна: Россия

Сезоны и серии: 6 сезонов, 120 серий, длительность серии — 25 минут

Режиссеры: Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников

В ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Виктор Хориняк, Ольга Кузьмина

Молодой повар Максим приезжает покорять Москву и устраивается в лучший ресторан столицы. Знаменитый шеф заведения Виктор Баринов знает, как угодить взыскательным гостям, но отличается невыносимым характером: злоупотребляет алкоголем, любит азартные игры и быстро выходит из себя. Команда только и ждет промашки новичка, чтобы над ним посмеяться. В этих условиях Максим строит карьеру, идет к мечте стать шеф-поваром и находит любовь.

Почему стоит посмотреть:

* Съемки отличались максимальной реалистичностью: на площадке работали профессиональные повара, ежедневно готовившие по 30-40 блюд. Еда, которую видели зрители, была настоящей.

* Качественный российский ситком, который стоит посмотреть ради юмора, харизматичных персонажей, красивой картинки и уютной атмосферы ресторана.

«Оттепель»

Год выхода: 2013

Возраст: 16+

Рейтинг: 7.7 — IMDb, 7.8 — Кинопоиск

Страна: Россия

Сезоны и серии: 1 сезон, 12 серий, длительность серии — 50 минут

Режиссер: Валерий Тодоровский

В ролях: Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Анна Чиповская, Александр Яценко

Действие сериала происходит в 1961 году. Советские кинематографисты пытаются снять фильм по «чумовому» сценарию своего погибшего друга. Но, чтобы получить разрешение, им нужно сначала сделать мелодраму о колхозниках. В центре сюжета — харизматичный оператор Виктор Хрусталев и молодой режиссер Егор Мячин, чьи творческие амбиции сталкиваются с жесткой цензурой и личными конфликтами. Это стильная драма о любви, интригах на «Мосфильме» и духе свободы, который принесла с собой хрущевская оттепель.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал детально воссоздал атмосферу 1960-х — начиная от одежды героев, заканчивая музыкой и предметами интерьера. Картина передает дух времени — смесь искренних чувств, творчества и напряженной жизни советской богемы.

* Режиссер Валерий Тодоровский снимал фильм как личное воспоминание о мире своего отца Петра Тодоровского. Это наполнило проект особой теплотой и достоверностью.

* Сериал, помимо высоких оценок критиков и зрителей, был удостоен премий «Ника», «ТЭФИ» и «Золотой орел», а также получил восемь наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

«Нежность»

Годы выхода: 2020 — 2024

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.3 — IMDb, 8.1 — Кинопоиск

Страна: Россия

Сезоны и серии: 2 сезона, 21 серия, длительность серии — 15-21 мин.

Режиссер: Анна Меликян

В ролях: Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Константин Хабенский (озвучка), Анна Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Равшана Куркова

Успешный финансовый директор Елена Подберезкина — женщина, у которой есть все: высокая должность, дорогая квартира в центре Москвы, уважение коллег, но она несчастлива в личной жизни. Во время поездки в Санкт-Петербург она встречает незнакомца, и между ними вспыхивает искра. Проведя вместе ночь, они расстаются, и мужчина исчезает, оставив лишь неработающий номер телефона. Героиня одержима идеей найти его и пускается во все тяжкие: обращается к психологам, эзотерикам, знакомится с другими мужчинами, пытаясь заполнить пустоту и понять, что же такое настоящая близость.

Героем второго сезона становится тот самый незнакомец, а зритель видит, как изменилась его жизнь после встречи с Еленой.

Почему стоит посмотреть:

* Авторский проект Анны Меликян, который переосмысливает вечную тему женского одиночества в современном мире.

* Сериал вырос из одноименной короткометражки, проданной на благотворительном аукционе за 13 миллионов рублей — вырученные средства направили в фонд Константина Хабенского.

* Картину сняли на iPhone в черно-белой стилистике. Картинка напоминает советскую киноклассику 1960-х.

«Ландыши. Такая нежная любовь»

Год выхода: 2025

Возраст: 18+

Рейтинг: 8.2 — Кинопоиск

Страна: Россия

Сезоны и серии: 2 сезона, 14 серий, длительность серии — 50 минут

Режиссер: Александр Карпиловский

В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский,

Владимир Стержаков, Денис Степанов

Избалованная дочь олигарха Катя прилетает из Лондона в Москву. У девушки есть свои секреты: до достижения совершеннолетия ей нужно спрятаться от людей, ранее работавших на ее отца, поэтому она едет в Вологду, где встречает простого парня Лешу. Он решается на фиктивный брак, чтобы помочь Кате. Смогут ли такие разные молодые люди по-настоящему понять друг друга?

Почему стоит посмотреть:

* Сериал поднимает важные темы: возвращение к своим корням, поиск настоящей любви и внутреннее преображение, когда «золотая клетка» перестает быть пределом мечтаний.

* Зрители отмечают красивую «ламповую» картинку заснеженной Вологды и добрый, почти советский дух повествования без лишней жестокости и «чернухи».

«Между нами химия»

Год выхода: 2025

Возраст: 16+

Рейтинг: 6.9 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Страна: Россия

Сезоны и серии: 1 сезон, 8 серий, длительность серии — 30 минут

Режиссер: Карина Чувикова

В ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов

Мать-одиночка двоих детей Татьяна узнает, что больна раком. Понимая, что времени может быть мало, а оставить детей некому, она решается на необычный шаг: в кратчайшие сроки найти себе мужа, который станет надежным опекуном для ее сына и дочери после ее ухода.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал стал одним из главных открытий фестиваля онлайн-кинотеатров, получив спецприз за режиссуру и сценарий, а Александра Бортич удостоена приза за лучшую женскую роль.

* Картина учит не откладывать все на потом, а жить здесь и сейчас. Главная героиня не впадает в депрессию, наоборот, она начинает знакомиться, рисковать, говорить правду в глаза и совершать поступки, на которые раньше не решалась из-за скромности или усталости.

Турецкие сериалы про любовь

«Черная любовь»

Годы выхода: 2015–2017

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.4 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Страна: Турция

Сезоны и серии: 2 сезона, 74 серии, длительность серии — 140 минут

Режиссер: Хиляль Сарал

В ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Кан Урганджиоглу

Кемаль и Нихан любят друг друга с детства и готовятся к свадьбе. Но жестокий богач Эмир случайно убивает человека и сваливает вину на Кемаля. Чтобы защитить любимого, Нихан вынуждена выйти замуж за Эмира. Начинается многосерийная история мести, страсти и эмоциональных качелей между героями.

Почему стоит посмотреть:

* «Черная любовь» — первый турецкий сериал, получивший престижную международную премию «Эмми» (2017) в категории «Лучшая теленовелла».

* Сериал служит «гидом» по Стамбулу. Зрители видят роскошные виллы на берегу Босфора, улицы города, уютные кафе.

* Картина держит в напряжении до последней секунды. Финал вызвал бурные дискуссии среди миллионов фанатов по всему миру.

«Зимородок»

Годы выхода: 2022-2025

Возраст: 18+

Рейтинг: 5.8 — IMDb, 8 — Кинопоиск

Страна: Турция

Сезоны и серии: 3 сезона, 101 серия, длительность серии — 130 минут

Режиссеры: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт

В ролях: Мерт Рамазан Демир, Афра Сарачоглу

Ферит Корхан — избалованный «золотой мальчик» из влиятельной семьи. Глава клана, дедушка Халис Ага, уставший от выходок внука, решает его усмирить и заставляет жениться на скромной провинциалке по имени Сейран, которой также пришлось вступить в брачный союз против воли. Пара проходит путь от глубокой ненависти до сильной привязанности.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал «Зимородок» основан на реальных записях известного психиатра и писательницы Гюльсерен Будайыджиоглу. Она заявляла, что в основу сюжета легли личные истории одной очень богатой и известной в Турции семьи.

* Картина жестко критикует патриархальные устои, где женщина воспринимается как товар, и исследует вопрос цены, которую люди платят за сохранение «фасада» благополучной семьи.

* Дуэт Афры Сарачоглу (Сейран) и Мерта Рамазана Демира (Ферит) признан одним из самых ярких в турецком кино; их искренняя игра стала главной причиной мирового успеха проекта.

«Постучись в мою дверь»

Годы выхода: 2020–2021

Возраст: 16+

Рейтинг: 7.3 — IMDb, 8.1 — Кинопоиск

Страна: Турция

Сезоны и серии: 2 сезона, 161 серия, длительность серии — 45 минут.

Режиссеры: Эндер Михлар, Альтан Денмез

В ролях: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Аласия, Аныл Ильтер

Бывшая студентка, сирота Эда Йылдыз, лишается стипендии на обучение в Италии по вине архитектурного бюро известного бизнесмена Серкана Болата. Девушка в ярости приковывает себя наручниками к Серкану, требуя справедливости. Чтобы замять скандал и заодно вернуть свою бывшую девушку, бизнесмен предлагает Эде сделку: она два месяца притворяется его невестой, а он взамен оплачивает ее обучение. Игра в любовь быстро превращается в настоящие чувства.

Почему стоит посмотреть:

* Отношения Керема Бюрсина (Серкан Болат) и Ханде Эрчел (Эда Йылдыз) переросли в реальный роман. Зрители наблюдали настоящую химию между героями. К разочарованию фанатов, актеры расстались в 2022 году.

* В отличие от драм вроде «Зимородка», здесь много доброго юмора, забавных персонажей и смешных ситуаций.

«Клюквенный щербет»

Годы выхода: 2022 – настоящее время

Возраст: 18+

Рейтинг: 5.4 — IMDb, 8.5 — Кинопоиск

Страна: Турция

Сезоны и серии: 4 сезона, 130 серий, длительность серии — 130 минут.

Режиссеры: Кетче, Айдын Булут

В ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласия, Сыла Тюркоглу, Догукан Гюнгор

Доа — девушка из современной светской семьи с либеральными взглядами. Она беременеет от своего возлюбленного Фатиха. Пара решает пожениться, но выясняется, что семья Фатиха — глубоко религиозные консерваторы, живущие по строгим традиционным правилам. Молодоженам вместо того, чтобы наслаждаться семейной жизнью, приходится примирять враждующие кланы.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал вызвал бурные дискуссии в Турции и даже подвергся временным запретам из-за своей прямолинейности.

* Проект поднимает важные социальные темы: домашнее насилие, гендерное неравенство, столкновение светских и религиозных ценностей.

* Сюжет «Клюквенного щербета», как и «Зимородка», основан на реальных историях, записанных психиатром Гюльсерен Будайыджиоглу.

Дорамы про любовь

«Что случилось с секретарем Ким?»

Год выхода: 2018

Возраст: 18+

Рейтинг: 8 — IMDb, 8.1 — Кинопоиск

Страна: Южная Корея

Режиссер: Пак Чун-хва

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий, длительность серии — 60-70 минут

В ролях: Пак Со-джун, Пак Мин-ен, Ли Тхэ-хван, Хван Чхан-сон

Ким Ми-со уже девять лет работает личным секретарем Ли Ен-джуна — успешного, но самовлюбленного вице-президента крупной корпорации. Она идеально справляется со своими обязанностями, но в один прекрасный день решает уволиться, чтобы наконец-то заняться личной жизнью и найти свое счастье за пределами офиса. Для ее босса, привыкшего считать себя центром вселенной, ее уход — настоящий удар. Ли Ен-джун понимает, что без незаменимой помощницы его империя может рухнуть, и решает во что бы то ни стало удержать ее — в ход идут цветы, ужины и даже… предложение руки и сердца. Но настоящая причина, по которой Ким Ми-со хочет уйти, оказывается гораздо глубже и связана с их общим трагическим прошлым.

Почему стоит посмотреть:

* «Что случилось с секретарем Ким?» получил множество наград и входит в число самых рейтинговых дорам в истории кабельного телевидения Южной Кореи.

* Несмотря на легкость ромкома, в сериале есть увлекательная детективная линия, связанная с прошлым героев.

«Отель Дель Луна»

Год выхода: 2019

Возраст: 12+

Рейтинг: 8.1 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Страна: Южная Корея

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий, длительность серии — 70-90 минут

Режиссер: О Чхун Хван

В ролях: Ли Джи-ын, Е Джин Гу, Чо Хен-чхоль, Пак Ю-на

«Отель дель Луна» — это мистическое фэнтези о необычной гостинице, которую невозможно увидеть днем: она принимает только призраков, помогая им завершить земные дела перед отправкой в загробный мир. В центре сюжета — властная и капризная Чан Ман Воль, которая управляет отелем уже более тысячи лет из-за древнего проклятия. Все меняется, когда в отель на должность управляющего приходит Ко Чхан Сон — успешный менеджер из мира живых.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал отличается невероятными декорациями и костюмами. Главная героиня (в исполнении певицы Айю) меняет по несколько роскошных дизайнерских нарядов в каждой серии.

* За фэнтезийным фасадом скрываются трогательные истории каждого призрака, заставляющие задуматься о жизни, прощении и умении отпускать.

«Когда жизнь дает тебе мандарины»

Год выхода: 2025

Возраст: 16+

Рейтинг: 9.0 — IMDb, 9.1 — Кинопоиск

Страна: Южная Корея

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий, длительность серии — 70 минут

Режиссер: Ким Вон-сок

В ролях: Пак По-гом, Ли Джи-ын (IU), Мун Со-ри

История разворачивается на острове Чеджу и охватывает период с 1950-х по 2020-е годы. Э Сун — дерзкая и амбициозная девушка из бедной семьи, которая мечтает стать поэтессой, несмотря на то что даже не может посещать школу. Рядом с ней практически всегда находится тихий, скромный и очень стеснительный Кван Сик, готовый поддерживать ее в любых начинаниях. История их любви начинается с детской дружбы и проходит через десятилетия, показывая, как меняются чувства, но остается главное — преданность и умение быть рядом независимо от обстоятельств. Дорама мастерски переплетает судьбы трех поколений женщин, показывая их борьбу за свою мечту и простое человеческое счастье.

Почему стоит посмотреть:

* Сериал детально воссоздает быт старого Чеджу крупнейшего острова и самой маленькой провинции Южной Кореи с его уникальной природой, мандариновыми садами и культурой женщин-ныряльщиц хэне.

* Это история о стойкости духа, которая учит находить радость в мелочах, даже когда жизнь «подбрасывает мандарины» вместо легкого пути.

«Хватай Сон-джэ и беги»

Год выхода: 2024

Возраст: 16+

Рейтинг: 8.5 — IMDb, 8.8 — Кинопоиск

Страна: Южная Корея

Сезоны и серии: 1 сезон, 16 серий, длительность серии — 60–70 минут

Режиссеры: Ким Тхэ-еп, Юн Чон-хо

В ролях: Пен У-сок, Ким Хе-юн, Сон Гон-хи, Ли Сын-хеп

Им Соль прикована с детства к инвалидному креслу после автомобильной аварии. Девушка утратила интерес к жизни, но все меняется, когда по радио звучит голос участника группы Eclipse Рю Сон-джэ. Благодаря ему она выходит из депрессии, но спустя годы узнает, что кумир покончил с собой. В отчаянии Соль находит волшебные часы и переносится на 15 лет назад, во времена, когда Сон-джэ был ее соседом и учился в старшей школе. Теперь у нее есть шанс не только спасти его, но и узнать, что их связывало задолго до славы.

Почему стоит посмотреть:

* Эта дорама стала настоящим хитом 2024 года — TIME назвал ее лучшей в своем жанре, а социальные сети взрывались обсуждениями после каждой серии.

* Саундтрек к сериалу Sudden Shower в исполнении Пен У-сока попал в Billboard Global 200 и набрал миллионы прослушиваний на Spotify.