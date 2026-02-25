ЦСКА назвали филиал-клубом «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник выразил надежду, что петербургский клуб сможет завоевать золото Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но если не они, то ЦСКА. ЦСКА всегда был хорошим филиал-клубом «Зенита». Многие воспитанники туда перешли сейчас. В 1991 году, когда ЦСКА стал чемпионом, там было много питерских воспитанников. Но это все больше шутка — ЦСКА в этом году показывает интересный и содержательный футбол», — заявил он.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

