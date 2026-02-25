Размер шрифта
«Проблема больших игроков»: призер Олимпиады объяснил неудачу звезды сборной Канады

Николишин: Маккиннону не смогли найти место в сборной Канады
Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший центральный нападающий сборной России по хоккею, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о слабом выступлении одной из главных звезд сборной Канады Натана Маккиннона, который в финале против США не попал в основное время в пустые ворота, а затем допустил ключевую ошибку в овертайме, приведшую к победному, «золотому» голу американцев.

«Это такие «телесные пятна» для больших игроков, когда они, будучи звездами, будучи лидерами, капитанами, попадают в сборную, и им не могут найти место. Маккиннон не играл на тот потенциал, который у него есть, ну даже близко не играл. На протяжении всего турнира. И он это понимал, и тренеры понимали, и все это вылилось в финальной игре в то, что мы увидели», — подчеркнул специалист.

В шести играх мужского олимпийского хоккейного турнира Маккиннон набрал 7 (4+3) очков, а единственным матчем, в котором он не смог отметиться результативными действиями, стал финал. Канада впервые за пять последних Олимпиад с участиями хоккеистов из НХЛ не смогла выиграть золотые медали.

Ранее президент США Дональд Трамп показал, как громит сборную Канады по хоккею.

 
