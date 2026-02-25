В США заявили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в социальной сети X.

Подробностей разговора журналист не привел.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», советник президента Украины Владимир Литвин заявил о завершении разговора глав государств.

Накануне Зеленский заявил, что Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов в рамках мирного соглашения Украины и России. При этом сам глава республики настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы американским конгрессом, а затем уже подготовлены остальные документы.

20 февраля Зеленский сообщил, что Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска с территории Донбасса для урегулирования конфликта. Трамп в свою очередь заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию в вопросе мирного урегулирования кризиса.

Ранее на Западе увидели, что США начинают терять терпение по отношению к Украине.