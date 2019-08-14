Врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели

Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, как на россиянах скажется четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в случае появления свободного времени люди редко начинают тратить его на саморазвитие и занятия спортом.

«95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — сказала Тихомирова.

Она добавила, что при наличии любимой работы такой график приведет к росту неврозов, фобий и страхов. Человек будет ждать подвоха и считать, что что-то не так. Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин заметил, что хорошие семейные отношения выиграют от дополнительного выходного, а при плохих появится еще один повод для раздражения.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что письмо Федерации независимых профсоюзов России о четырехдневной рабочей неделе поступило в ведомство.