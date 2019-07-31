Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что корабль стартовал с Байконура.

Уточняется, что он доставил на МКС 1,2 тонну сухих грузов, тонну топлива, 420 кг воды и 50 кг сжатого газа в баллонах.

Кроме того, продолжительность его полета составила 3 часа 19 минут вместо предыдущего рекорда в 3 часа 21 минуту.

Ранее сообщалось, что астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс».