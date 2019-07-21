«Союз МС-13» прибыл на МКС

Корабль «Союз МС-13» прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает РИА «Новости».

Отмечается, что на корабле находятся россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Согласно имеющейся информации, ракета с кораблем отправилась с Байконура в 19.28 мск 20 июля.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-13» стартовала с Байконура. Через 9 минут после пуска корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта. Вместе с ними на станции еще один астронавт НАСА Кристина Кук.