850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
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В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает «Интерфакс».
В региональном Минздраве сообщили, что в больницах остается 162 человека с подозрением на лихорадку.
Отмечается, что уже есть один смертельный случай.
Из-за вспышки заболевания отменена первая смена в оздоровительных лагерях.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — вирусное заболевание, которое поражает сосуды и грозит тяжелым поражением почек.