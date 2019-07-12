850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает «Интерфакс».

В региональном Минздраве сообщили, что в больницах остается 162 человека с подозрением на лихорадку.

Отмечается, что уже есть один смертельный случай.

Из-за вспышки заболевания отменена первая смена в оздоровительных лагерях.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — вирусное заболевание, которое поражает сосуды и грозит тяжелым поражением почек.