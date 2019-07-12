Перенесен запуск обсерватории «Спектр-РГ»

Перенесен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторей «Спектр-РГ», передает РИА «Новости».

В летной госкомиссии это связали «с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя РН «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на Байконуре замечания к одной из систем ракеты-носителя».

Запуск «Спектра-РГ» планировался на 12 июля в 15.31 мск.

Ранее запуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» с Байконура был перенесен 21 июня.