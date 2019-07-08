Останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет нашли в Индонезии
Индонезийскими археологи обнаружили окаменелые костные останки древнейшего Homo erectus. Об этом сообщает Jakarta Post.
По данным издания, останки возрастом 1,8 млн лет были найдены в центральной части острова Ява.
Как отмечается, все предыдущие находки на островах имеют возраст не более 1,5 млн лет.
При этом Человек прямоходящий как биологический вид сформировался около 2 млн лет назад.
Ранее сообщалось, что ученые нашли останки древнейшего «обезьяночеловека».