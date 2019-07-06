Космонавтам «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане

Экипаж космического корабля «Федерация» может погибнуть при приводнения в Тихом океане. Об этом заявил разработчик в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе.

Верховский заявил, что это «колоссальная проблема».

«Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту», --и сказал разработчик.

Он пояснил, что до прибытия спасателей пройдет несколько суток, и члены экипажа могут погибнуть.

Впервые космический корабль «Федерация» впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году.