Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые

Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР. Результаты исследования приводит Physics World, оно проводилось специалистами из России, США, ФРГ, Бельгии и Австрии.

Польза для атмосферы заключается в том, что распад Союза привел к резкому упадку сельского хозяйства, что сократило выбросы парниковых газов в атмосферу.

В частности, ученые отметили уменьшение поголовья крупного рогатого скота.

Общие выбросы с 1992 по 2011 годы упали на 7,6 млрд тонн, что сравнимо с уроном от уничтожения лесов в Латинской Америке.