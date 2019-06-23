Ученые обнаружили гигантского кальмара

Американские исследователи обнаружили и сняли на видео огромного кальмара в Мексиканском заливе. Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, кальмара нашли на глубине 759 метров. Его длина, уточнили ученые, составляет около 3,7 метров.

На кадрах видно, как кальмар пытается своими щупальцами обхватить глубоководный аппарат, однако вскоре отступило, поняв, что перед ним не еда.

Ученые подчеркнули, что, несмотря на размеры, животное совсем не опасно.

Ранее сообщалось, что над Калифорнией заметили массивное скопление божьих коровок.