Следы динозавра обнаружили в Китае

В восточной провинции Китая Цзянсу были обнаружены четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 млн лет, передает РИА «Новости».

Находку обнаружила совместная американо-китайская исследовательская группа.

Следы, найденные на горе в городе Синьи, могут помочь в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров Китая, относящихся к нижнему отделу мелового периода.

Сейчас исследователи работают вместе с местными властями, чтобы защитить редкую находку.