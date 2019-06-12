Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation. Об этом сообщает американская компания SpaceX.

Как отмечается, запуск произошел в 17.17 мск. Каждый из спутников зондирования Земли, выводящихся на орбиту, весит около 1,4 тонн и должен быть выведен на орбиту спустя 54 минуты после старта.

Уточняется, что более 125 канадских компаний приняли участие в создании спутников. Заказ же сделало Канадское космическое агентство.

Канадский спутник должен будет наблюдать за погодными условиями при ликвидации стихийных бедствий и слежении за морской навигацией.

Ранее сообщалось, что космический корабль Dragon успешно приводнился с грузом с МКС.