Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отреагировал на совет ученых по избавлению от жира на животе, передает RNS.

Он отметил, что для борьбы с лишним жиром в случае возрастных граждан наиболее эффективны физические упражнения и умеренность в еде.

Онищенко подтвердил, что любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путем.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – добавил он.

До этого ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе.