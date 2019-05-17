Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.

По словам следователя, Уланин, а также неустановленные лица совершили кражу крупной денежной суммы в качестве контракта на поставку дизельного топлива.

Причем, как отметил следователь, Уланин не признал своей вины.

Уточняется, что он обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.