Секретные данные о российских спутниках утекли в Сеть

Закрытые сведения о российских космических аппаратах оказались в интернете в открытом доступе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-разработчика отдельных элементов этих спутников.

Отмечается, что названия спутников, сроки запусков и количество аппаратов представлены в презентации ПАО «Сатурн»- - разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов, где подтвердили подлинность публикации.

«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]», — пояснил главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов.

Он также пообещал принять меры к лицам, причастным к утечке.