Источник анонсировал последний военный пуск с Байконура

Источник в ракетно-космической области заявил, что в июле состоится запуск телекоммуникационного спутника «Благовест», это будет последний запуск российского военного спутника с Байконура. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Запуск «Благовеста» состоится в середине июля», — рассказал источник.

Он добавил, что запуск, по предварительным данным, намечен на 16 июля.

Власти в данный момент не подтвердили эту информацию.

Ранее предполагалось, что запуск «Благовеста» состоится 17 мая.