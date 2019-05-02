Источник анонсировал последний военный пуск с Байконура
Источник в ракетно-космической области заявил, что в июле состоится запуск телекоммуникационного спутника «Благовест», это будет последний запуск российского военного спутника с Байконура. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Запуск «Благовеста» состоится в середине июля», — рассказал источник.
Он добавил, что запуск, по предварительным данным, намечен на 16 июля.
Власти в данный момент не подтвердили эту информацию.
Ранее предполагалось, что запуск «Благовеста» состоится 17 мая.