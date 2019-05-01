Как защититься от клещей, рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор в период майских праздников с 1 по 15 мая запустил горячую линию и рассказал, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом, передает РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре напомнили, что «подцепить» клеща можно в лесах и парках, а также от животных. Чтобы защититься от клещевого энцефалита необходимо надевать закрытую одежду, закрывать голову головным убором.

Также для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства – репелленты.

Кроме того, отправляясь в неблагополучный по клещевому энцефалиту регион, необходимо сделать прививку.

Для удаления клеща в Роспотребнадзоре рекомендуют обратиться в врачу.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что клещевой вирусный энцефалит начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов. Заболевание может быть вылечено полностью, но также привести к инвалидности и смерти.