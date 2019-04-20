Источник назвал дату запуска США первого Starliner к МКС

Запуск американского космического корабля Starliner с первым экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется 1 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Он прибудет на МКС через сутки после запуска и останется на ней до весны 2020 года», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что первый беспилотный полет Starliner был отложен.

В 2011 году американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle были выведена из эксплуатации. С этого момента все экипажи на МКС доставляет только российский «Союз».

Starliner был разработан компанией Boeing по заказу NASA.