Ученые заявили о нехватке в мире 23 млн женщин

В журнале PNAS было опубликовано международное исследование, согласно которому в мире не хватает более 23 млн женщин. Об этом пишет Le Figaro.

Как отмечается, дисбаланс между мужским и женским населением наблюдается с 1970-х и во многом связан с селективными абортами, которые делают в азиатских странах, если узнают, что в семье должна родиться девочка. Подчеркивается, что соотношение женщин и мужчин нарушено в 12 странах.

«Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек», — сообщает газета.

Ранее обозреватель американского журнала Foreign Policy Занти Шарфф считает, что увеличение количества женщин, занятых в ядерных сферах, может снизить риск глобальной ядерной войны.