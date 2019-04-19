В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием «для профилактики» повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия как развитая страна должна законодательно запретить прием антибиотиков без рецепта, а также обеспечить выполнение соответствующих законов.

«В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики. Потому что там грязь, и ничего нет. Но в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы не должны давать антибиотики в качестве профилактики», — добавил Шпренгер.

Он подчеркнул, что население необходимо информировать о том, что антибиотики можно принимать только по рецепту врача.

Ранее глава ВОЗ предупредил об опасностях генной инженерии.