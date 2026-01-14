Размер шрифта
В МЧС прокомментировали инцидент с лифтом в здании в центре Москвы

МЧС: спасатели прибыли на место происшествия на улице Фадеева, пострадавших нет
Максим Богодвид/РИА Новости

Спасатели отреагировали на инцидент с лифтом, который произошел в нежилом здании в центре Москвы. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что сообщение об инциденте на улице Фадеева поступило 14 января. В нежилом здании произошла остановка лифта. Отмечается, что на момент прибытия спасателей люди смогли самостоятельно покинуть лифт. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Москве лифт с 19-летней девушкой внутри внезапно рухнул вниз. По данным «Осторожно, новости», девушка поднялась на лифте до 12-го этажа, и в этот момент подъемник упал и пролетел девять этажей вниз. Лифт совершил резкую остановку на третьем этаже. По словам матери девушки, у нее случилась истерика на почве сильного стресса, но физических травм пассажирка подъемника не получила.

Жильцы дома отмечают, что уже более года жалуются на неисправность лифтов — из четырех обычно работает один или два. Подано более 50 заявок на ремонт, но проблема не решается. На место происшествия прибыли сотрудники ГБУ «Жилищник» и глава управы. Ситуацию охарактеризовали как «небольшое застревание».

Ранее в Уфе лифт со школьниками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком.

