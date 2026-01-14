Размер шрифта
Новости. Общество

Томского подростка отправили в колонию на 8,5 лет за госизмену

В Томске подростка за госизмену осудили на 8,5 лет
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Томске несовершеннолетнему вынесли приговор за госизмену и диверсию в пользу украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону сообщает ТАСС.

Томский областной суд признал подростка виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия) и части 1 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Установлено, что юноша совершал диверсионно-террористические акты, чтобы повредить объекты связи в регионе.

Молодому человеку назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. До достижения совершеннолетия он будет отбывать срок в воспитательной колонии, а затем его переведут в колонию строгого режима до окончания назначенного срока.

Ранее россиянина арестовали за перевод денег военнослужащему с Украины.

