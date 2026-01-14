Стало известно, какой срок прокуратура запросила для бывшего мэра Владимира

Обвинение запросило для экс-мэра Владимира девять лет колонии по делу о взятках

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего главу города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого за взятки в особо крупном размере, к девяти годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что гособвинитель, кроме лишения свободы, попросил назначить подсудимому штраф в размере 55 млн рублей и лишить его возможности «занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 10 лет».

Экс-главу Владимира обвиняют во взятке в особо крупном размере. Вину в совершенном преступлении он признал.

По версии следствия, мэр помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ (признана в РФ террористической организацией) (признана в РФ террористической организацией) «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ.

Также Наумов, отмечает СК, содействовал в принятии нормативного акта, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. В обмен на это он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей от заместителя директора МКУ, добавили в ведомстве.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали Дмитрия Наумова 27 августа.

