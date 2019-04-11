SpaceX перенесла запуск Falcon Heavy со спутником Arabsat 6А

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SpaceX в твиттере сообщила о переносе запуска ракеты-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A.

«Запуск Falcon Heavy перенесен на 11 апреля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания отказалась от пуска ракеты из-за сильного ветра.

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При этом Arabsat 6А предназначен для трансляции сотен телеканалов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее сообщалось, что SpaceX выиграла контракт на отправку секретного спутника на Falcon Heavy.