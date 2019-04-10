Опубликовано первое в истории изображение черной дыры

Появилась первая фотография «тени» черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87. Об этом сообщает Event Horizon Telescope (EHT) в твиттере.

Отмечается, что ученые впервые смогли получить изображение черной дыры.

На фотографии видно кольцо, образованное светом от аккреционного диска, который огибает черную дыру, обладающую гигантским гравитационным притяжением.

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Уточняется, что это изображение было реконструировано из радионаблюдений.

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