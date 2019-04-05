Названы продукты для улучшения памяти

Ученые назвали продукты, которые улучшают память человека. Об этом сообщает «Звезда».

Как отмечается, речь идет о пище, которая богата железом, цинком и витаминами группы B.

Согласно исследованию ученых, на память человека благотворно влияют оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи.

Реклама

Масло замедляет старение мозга, уточнили исследователи. В яйцах содержатся витамины группы B и D, которые поддерживают память в хорошем состоянии. Орехи же содержат полезные жиры и аминокислоты, которые улучшают кровоснабжение мозга.

Ранее ученые выяснили, что плохое питание вреднее употребления табака.